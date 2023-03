Tensione mes tifozëve në ndeshjen Fenerbahce – Zenit, vendasit rrahen me mysafirët rus Skuadra e Fenerbahces është duke zhvilluar një miqësore në shtëpi ndaj ekipit rus, Zenit. Në pjesën e dytë, një tension mes tifozëve ndërpreu për pak minuta lojën. Sipas mediave turke, mbështetësit vendas u rrahen me mysafirët nga Rusia, shkruan Lajmi.net Momentalisht ndeshjen është duke fituar skuadra mysafire me rezultatin 1 me 2, me golat Malcom…