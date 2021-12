Tenisi 2021: Ngadalësimi i treshes së madhe dhe lindja e një ylli të ri në konkurrencën e femrave

Gjatë vitit 2021, sporti i tenisit ka prodhuar ngjarje të ndryshme, me yje të rinjë duke rivalizuar ata më të mëdhenjtë, duke rritur kështu konkurrencën.

Nga treshja e famshme e tenisit, Rafael Nadal dhe Roger Federer për rrethana të ndryshme patën një vit dëshpërues, ndërsa Novak Djokovic përkundër që ishte fitues i disa turneve të mëdhenj, nuk la pa dështuar në disa evente të mëdha siç ishte në Lojërat Olimpike ku serbi synonte të artën, megjithatë nuk e arriti.

AUSTRALIAN OPEN

Në dhjetor të 2020, Roger Federer kishte njoftuar tërheqjen nga Australian Open 2021.

Zvicerani nuk kishte luajtur në një turne që nga arritja në gjysmëfinale në Australian Open 2020, pasi bëri një operacion artroskopik në gjurin e tij të djathtë, mirëpo Federer sërish nuk u ndje i gatshëm për t’u kthyer në fushat e tenisit, duke e shtyrë rikthimin për më vonë.

Në anën tjetër Djokovic dhe Nadal u deklaruan të gatshëm, të dy me synimin për ta fituar turneun në Melburn.

Spanjolli Nadal i cili e kishte fituar vetëm një herë turneun por i mungonte që 10 vite, nuk mundi të shkonte deri më larg se çerekfinalja, aty ku u mposht nga tenisti i ri grek, Stefanos Tsitsipas. Kjo ishte dëshpëruese për Nadal pasi gëzonte një formë tejet të lartë deri në këtë ballafaqim.

Djokovic ndërkohë preku finalen e madhe ku u takua aty me tenistin rus në rritje, Daniil Medvedev.

Serbi vinte në finale për të mbrojtur titullin pasi ishte fitues dy edicioneve paraprake (2019, 2020) dhe njëherit kishte një rekord të frikshëm të finaleve në këtë turne duke fituar tetë nga po aq paraqitje.

Pavarësisht se pritej që Medvedev, i cili zhvilloi një turne të jashtëzakonshëm duke e mposhtur në gjysmëfinale me lehtësi grekun Tsistipas i cili vinte pas triumfit ndaj Nadal, të rivalizonte dhe të ndalte hovin e Djokovicit, ai dha një shfaqje tejet të dobët dhe dëshpëruese duke humbur në tri sete dhe duke i dhënë triumfin serbin për të nëntën fitore në nëntë finale, duke i’u afruar gjithashtu Nadal e Federer në Grand Slams, në 18 tituj.

FRENCH OPEN

Gjersa edicioni i Australian Open u mbyll me dëshpërim për spanjollin Nadal, sytë ishin të gjithë tek ai si një favorit i padiskutueshëm i turneut të dheut, aty ky gëzon një rekord të çmendur.

Spanjolli hyri në këtë turne si fitues i 13-fishtë i turneut, andaj ishte e pamundur për të paramenduar dikë tjetër që do t’i bënte ballë atij në turne.

Përveç tjerash, 34-vjeçari i cili ishte në nivel të njëjtë me Federerin në titujt ‘Grand Slam’ me nga 20, synonte gjithashtu që për herë të parë të tejkalonte zviceranin dhe të bëhej njeriu me më së shumti turne të mëdhenj në histori.

Federer u tërhoq edhe nga ky turne, për t’i dhënë fokusin kryesor Wimbledonit, gjersa ishte Djokovic ai që do t’ia prishte planet për të shkruar histori spanjollit.

Shorti deshi që Nadal dhe Djokovic të takoheshin në një gjysmëfinale dhe jo finale.

Të dy arritën pa probleme deri në gjysmëfinale, për t’u takuar më pas në një duel epik që realisht ishte sikur një finale.

Spanjolli hyri si favorit dhe e nisi mirë takimin duke rrëmbyer setin e parë, megjithatë në mënyrë jo të qartë, Rafa humbi kontrollën në vazhdimin e ndeshjes duke humbur tri sete radhazi që nënkuptonte se ai do të duhej të pajtohej me faktin e eliminimit nga toka e tij.

Djokovic u takua në finale me grekun Tsitsipas, në të cilin triumfoi në pesë sete, duke u rikthyer nga disavantazhi prej dy seteve për ta bërë një rikthim vërtetë të madh.

Serbi e arriti turneun e 19-të ‘Grand Slam’, duke zvogëluar diferencën në vetëm një mes Nadal dhe Federer dhe duke shtuar kështu presionin tek dyshja legjendare.

WIMBLEDON

Kampioni i tetëfishtë i kësaj gare, Roger Federer më në fund po bënte rikthimin e tij në tokën e tij të preferuar pas një lëndimi që e la shumë gjatë jashtë fushës, dhe përkundër rrethanave e moshës, ai konsiderohej nga favoritët kryesor për titullin e Wimbledonit dhe gjithashtu konsiderohej si nga mundësitë e fundit të zviceranit për të arritur ‘Grand Slamin’ e 21-të.

Ndërkohë që Rafa u tërhoq nga turneu, Djokovic edhe këtu ndërhyri për t’i prishur punë tani zviceranit.

Megjithëse nuk bëri një fillim të mirë, duke humbur dy sete në raundin e parë, sidoqoftë Federer arriti deri në çerekfinale të turneut dhe kishte optimizëm se ai ka kapur ritmin e lojës dhe arritja në finale mendohej si një mundësi reale.

Në çerekfinale tani 40-vjeçari, dha një nga shfaqjet më të dobëta të tij ndoshta të karrierës në ‘Grand Slam’, veçanërisht kur kjo ishte në turneun e preferuar siç ishte Wimbledoni.

Zvicerani u mposht në tri sete nga polaku Hubert Hurkacz, njëra prej seteve e cila u mbyll pa fituar asnjë ‘game’ të vetëm, duke e humbur 6-0 setin përfundimtar.

Tenisi ishte në një ‘shok’ pasi një Federer që ndeshje pas ndeshje rriste ritmin dhe formën e tij dhe rrjedhimisht rriste gjasat për të menduar ‘mrekullinë’, ai dëshpëroi në një ndeshje ku nuk pritej, përveç tjerash duke dhuruar një performancë të aq të dobët.

Hurkacz ndërkohë u mposht në gjysmëfinale nga Berrettini, kurse në anën tjetër Djokovic triumfoi ndaj Shapovalov për një finale mes tij dhe Berrettinit, në të cilën në fund triumfoi serbi në katër sete.

Nole barazoi rekordin e Federer e Nadal, duke u bërë lojtari i tretë që prek shifrën e 20 titujve ‘Grand Slam’ në tenis.

US OPEN

Turneu i fundit ‘Grand Slam’ i vitit kalendarik, s’kishte si të mos përfundonte në një përfundim interesant, me lajm pozitiv për tenistët si Federer e Nadal.

Dyshja Federer e Nadal u tërhoqën nga turneu. Zvicerani konfirmonte se do t’i nënshtrohej një tjetër operimi, teksa spanjolli kishte një lëndim në këmbë.

Djokovic ishte favorit i padiskutueshëm në këtë turne dhe mendohej se ai do të mund të shkruante historinë duke u bërë lojtari i parë që fiton të gjithë katër turnetë ‘GS’ të një viti kalendarik (open era), njëherit të bëhej njeriu me më së shumti turne ‘GS’ në histori.

Sidoqoftë, në skenë doli rusi Daniil Medvedev, i cili u hakmor për finalen e Australian Open, duke ia shuar ëndrrat serbit.

Në një finale mes serbit dhe rusit, Medvedev e ‘demoloi’ Djokovicin duke e mposhtur në tri sete, për të arritur titullin e parë ‘GS’ në karrierën e tij.

Ëndrra e Djokovic kështu përfundoi për të tejkaluar dyshen legjendare, të paktën për vitin 2021.

Djokovic paraprakisht mori një shuplakë tjetër, pasi ai nuk arriti asnjë medalje në Lojërat Olimpike të mbajtur në Tokio, në muajin korrik.

Serbi u mposht në gjysmëfinale nga gjermani Alexander Zverev, i cili triumfoi më pas edhe në finale, teksa Djokovic nuk ia doli të merrte as medaljen e bronztë, pasi u mposht nga spanjolli Carreno Busta.

Ndonëse kishte një sezon dukshëm më të suksesshëm se dyshja Federer e Nadal, megjithatë Nole e mbylli vitin 2021 me dy dështime të mëdha që padyshim se do të mbesin gjatë në mendjen e tij.

ÇKA PËR VITIN 2022?

Viti 2022 mund të jetë më në fund viti i dominimit të tenisit nga lojtarët jashtë treshes së madhe.

Federer ka konfirmuar se do të mbesë jashtë fushës edhe për një kohë, që nënkupton se ai do t’i humbasë minimalisht edhe dy turnetë e ardhshëm ‘GS’, me një shpresë për t’u rikthyer në Wimbledon.

Nadal ndërkohë po vazhdon të shqetësohet nga lëndimet dhe në prag të fillimit të Australian Open, ai ka shprehur disa dyshime në formën e tij fizike, duke lënë të kuptohet që mund edhe të humbasë turneun, shkruan lajmi.net. Shpresa e tij mund të jetë Rolland Garrosi, si një mundësi më e madhe për të synuar numrin 21.

Tek Djokovic ndërkohë, problemi i tij qëndron tek çështja e vaksinimit. Zyrtarët e turneut të Australian Open kanë bërë të ditur se askush nuk do të mund të luajë në turne pa qenë i vaksinuar.

Serbi ndërkohë raportohet se nuk është vaksinuar, përkundër se ende publikisht nuk ka dhënë informacione për këtë, duke theksuar se ajo është një gjë private.

Ka ende paqartësi nëse Djokovic do të arrijë të konkurrojë në turne duke marrë parasysh dilemat rreth vaksinimit, ndërkohë që ai veçse është tërhequr nga turneu i ATP Cup, që zhvillohet para Australian Open.

KUSH MUND TA THYEJË ‘BIG THREE’?

Në mes shqetësimeve të formës fizike dhe moshës së Nadal e Federer e gjithashtu edhe një rënie të Djokovicit, viti 2022 mund të prodhojë fitues të rinjë të turneve ‘Grand Slam’.

Njëri nga favoritët është padyshim rusi Daniil Medvedev, ai i cili arriti në dy finale ‘GS’ në vitin 2021, duke u kurorëzuar me titullin në US Open.

Rusi ka mposhtur të gjithë lojtarët e mëdhenj dhe njihet për gjakftohtësinë e tij dhe stilin e veçantë të lojës që e ka jashtëzakonisht atraktive.

Me titullin e fituar së fundi, rusi mund ta ketë larguar presionin tashmë dhe të filloj një karrierë me tituj të ndryshëm të ‘GS’, duke e filluar që nga Australian Open i vitit 2022.

Një tjetër emër që mund të përmendet si një ‘arrë’ e fortë nga jashtë treshes është edhe Alexander Zverev.

Zverev megjithëse nuk ka fituar ende ndonjë turne ‘GS’, ai ka fituar turne të ndryshëm masters si dhe ka mposhtur të gjithë lojtarët e mëdhenj.

Gjermani së fundi e mposhti Nolen në Lojërat Olimpike, duke e fituar Medaljen e Artë dhe duke dhënë kështu sinjale se viti 2022 mund të jetë viti i tij.

EMMA RADUCANU – Ylli i ri i tenisit në konkurrencën e femrave

Viti 2021 prodhoi një yll të ri në tenis në konkurrencën e femrave.

Britanikja Emma Raducanu, 18-vjeçare, ka shkruar histori duke korrur suksese të shumta e duke thyer rekorde nga më të ndryshme.

Suksesi i saj në turneun e fundit ‘GS’ të vitit kalendarik, US Open, bëri që e gjitha bota të kthente sytë tek ajo – duke e parë si një yll të ri botëror që mund të lulëzojë për vitet në vazhdim.

Emma Raducanu i dha fund pritjes 44-vjeçare të Britanisë për një kampione të re në ‘Grand Slam’ për femra teksa mundi Leylah Fernandez për të fituar US Open në një finale ‘tinejxherësh’.

18-vjeçarja pas një ecurie të pabesueshme në New York, arriti të triumfojë në finale 6-4 6-3 ndaj kundërshtares së saj 19-vjeçare kanadeze, duke u bërë tenistja më e re që fiton një ‘GS’, që nga Maria Sharapova në vitin 2004 kur kishte triumfuar në Wimbledon.

Nëse bëjmë një rikthim më prapa për të parë se ku ndodhej Raducanu, atëherë vlerësimi vetëm se do të rritet për britaniken.

Përpara fillimit të US Open, britanikja 18-vjeçare Emma Raducanu ishte e ranguar si e 150-ta, gjersa tani pas triumfit madhështor të saj në US Open, ajo u ngrit në 127 vende më lart, duke u pozicionuar në vend të 23-të.

Në fillim të këtij viti, Raducanu ishte 345-ta në ranglistën botërore, por ishte ngritur më pas në të 179-en pasi arriti ne raundin e katërt në Wimbledon.

Fitorja e saj në US Open i dha asaj 2,040 pikë dhe ajo mund të renditet edhe me lartë në muajt e ardhshëm pasi nuk ka për të mbrojtur ndonjë pikë në eventet e mëdha, qe tani ka të drejtën të hyje direkt ne to, pa kualifikime.

Raducanu, 18-vjeç, ka fituar £1.8 milion funte ($2.5M dollarë), pas këtij suksesi.

Disa nga rekordet e thyera të Raduacnus:

Tenistja e parë kualifikuese që arrin në një finale të GS dhe e fiton atë

Tenistja e pare që fiton US Open pa humbur asnjë set të vetëm, që nga Serena Williams më 2014

Tenistja më e re që fiton një GS, që nga Maria Sharapova në Wimbledon 2004

Tenistja e parë britanike që fiton një GS, që nga Virginia Wade në Wimbledon më 1977

Tenistja me me se paku paraqitje qe e fiton nje GS, duke ju nevojitur vetem dy paraqitje (pas Wimbledonit e cila arriti në raundin e katërt), duke e thyer rekordin e Bianca Andreescu që fitoi

US Open në paraqitjen e katërt të saj në turne në 2019.

20/20 sete të fituara në New York (6/6 në kualifikuese, 14/14 në shortin kryesor).

Nga këto 10 ndeshje e 20 sete, Raducanu nuk shkoi madje as në ‘tiebreak’ në asnjërin set.

Sukseset e saj u shpërblyen në fundvit, kur ajo u nderua duke u zgjedhur ‘Personaliteti I Vitit’ nga BBC, duke u bërë tenistja e tretë që e fiton këtë çmim në historinë 67-vjeçare.

Raducanu aktualisht renditet në pozitën e 19-të, gjersa viti 2022 mund ta gjejë atë duke e zvogëluar edhe më shumë diferencën në renditjen tabelare dhe pritet të jetë njëra nga lojtaret që do të kenë vëmendjen më të madhe në katër titujt ‘GS’ të vitit 2022. /Lajmi.net/