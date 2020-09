Tenderi i sinjalizimit /Pritet që OSHP të marrë masa ndaj shefes së prokurimit dhe ministrisë

Para tri ditëve, për të nëntën herë, Ministria e Infrastrukturës ka nxjerrë vendim për këtë procedurë të prokurimit, konkretisht për lot 2 dhe 3, pasi kontrata për mirëmbajtjen e pjesëve tjera është nënshkruar që në fillim të vitit 2018, shkruan lajmi.net. Tenderi ishte hapur në vitin 2017.

Pas vendimit të tetë të lëshuar në muajin maj nga Organi Shqyrtues i Prokurimit që tenderi të kthehet në rivlerësim, pas katër muajve, më 31 gusht MI nxori vendim ku shpalli të gjitha ofertat të papërgjegjshme. MI bëri njoftim për anulimin e procedurës së prokurimit. Ky vendim është në kundërshtim në vendimin e fundit të OSHP-së, pasi “Gjykata e tenderëve” e kishte urdhëruar ministrinë që të shpallë një fitues konform kritereve të vendosura në dosjen e tenderit.

OSHP në maj të këtij viti kishte nxjerrë vendim, ku kishte shkruar se “është vërejtja e fundit për AK-në që të respektojë vendimet e saj” duke e cituar ligjin ku thotë se do të marrë masa ndaj menaxheres së prokurimit për revokimin e licencës dhe ndaj ministrisë do të shqiptonte një gjobë jo më të vogël se 5000 euro.

OSHP e kishte nxjerrë ketë vendim të prerë, pasi kishte nxjerrë edhe dy vendime të njëjta paraprake, ku e urdhëronte AK-në që mos ta anulonte tenderin. Ministria para këtij vendimi, në tri herët tjera kishte nxjerrë vendim për anulimin e tërësishëm të procesit, duke konsideruar se janë bërë disa gabime në dosjen e tenderit dhe se dosja e tenderit nuk është korrigjuar që nga viti 2017. Çudia e këtij vendimi ishte se, ministria po me ato gabime në dosje të tenderit kishte nënshkruar kontratë për 6 pjesë tjera. Në tri herët OSHP-ja kishte gjetur që kjo ishte në kundërshtim me LPP-në dhe kërkesat e dosjes se tenderit, andaj e urdhëronte AK-në që lëndën ta kthente në rivlerësim. Në dy herë tjera, në vitin 2018, ministria kishte arritur që të shpallte fituesit për lot 2 dhe 3, por pas ankesave të bëra në OSHP, ky organ konstatonte që janë shpallur fitues kompanitë e papërgjegjshme. Një herë tjetër, ministria kishte nxjerrë vendim të njëjtë më këtë të fundit, duke konsideruar se nuk ka ofertues të përgjegjshëm, dhe se duhet të anulohet tenderi për lot 2 dhe 3.

Lajmi.net ka pyetur zyrtarët e OSHP-së se a do të shqiptojnë gjobë ndaj ministrisë dhe se a do të marrin masa ndaj menaxheres së prokurimit, ashtu siç kishin thënë në vendimin e fundit, se nëse ministria nuk i përmbahet vendimit të OSHP-së, të merren masa, por ky institucion ka thënë se njëherë po pret që të ketë ankesa ndaj AK-së.

“Nëse operatorët ekonomik parashtrojnë ankesë në OSHP, atëherë paneli shqyrtues pasi ta shqyrton lëndën, konstaton se a është respektuar vendimi i OSHP-së nga ana e AK-së”, thuhet në përgjigjen e OSHP-së për lajmi.net.

Lajmi.net ka kontaktuar dy kompani që ishin ankuar edhe herëve tjera. Përfaqësuesit e kompanive thanë se AK-ja nuk e ka respektuar vendimin e OSHP-së dhe se do të ankohen përsëri ndaj këtij vendimi. Ata kërkuan që në këtë rast të ndërhyjë prokuroria, pasi sipas tyre, ministria në dy vitet e fundit ka nxjerr disa vendime kundërthënëse për këtë tender.

Me 29 Maj 2020 OSHP kishte aprovuar ankesën e kompanive “RSM COMPANY”, “Dorearti”, “Beni Com”, “Lindi Markings”, “Sinjal RKS” & “IDK Konstruksion” & “2T”, “ITK”, “Select Prima”. Kësisoj, paneli i OSHP-së e kishte urdhëruar MI-në që tenderin ta kthejë në rivlerësim, pasi kishte argumentuar që njoftimi për anulimin e këtij procesi kishte qenë në kundërshtim me ligjin. Paneli shqyrtues konform provave dhe dëshmive të dhëna nga palët ne procedurë konstaton se anulimi i aktivitetit të prokurimit në këtë fazë, paraqet shkelje të nenit 1, 6, 59 dhe 62 të LPP-së, dhe neni 44 të RRUOPP, si dhe mosrespektim të vendimeve paraprake të OSHP-së për aktivitetin në fjalë. Andaj paneli shqyrtues konstatonte se vlerësimi i ofertave duhet të bëhet ashtu siç AK ka bërë vlerësimin kur ka rekomanduar për dhënie të kontratës. Pra vlerësimi duhet të bëhet duke u bazuar në bazë të atyre kushteve që AK ka rekomanduar për dhënie të kontratës. Kjo për faktin se AK këtë aktivitet të prokurimit e ka të ndarë ne tetë lote, si ka pasur mundësi që për 6 lote AK të ketë bërë vlerësimin dhe rekomandimin për dhënie të kontratës, gjithashtu dhe pa asnjë vërejtje të implementohen 6 kontrata, ndërsa për 2 lote është e pamundur? Paneli shqyrtues konstaton se anulimi i këtij aktiviteti është pa bazë për faktin se anulimi i aktivitetit të prokurimit pas rekomandimit për dhënie të kontratës dhe pas kthimit të aktivitetit të prokurimit në rivlerësim, nuk mund të arsyetohet ashtu siç AK-ja e ka dhënë në letrën standarde për tenderuesit e eliminuar dhe në njoftimin për anulim. Kjo për faktin se kjo arsye për anulim do të konsiderohej ligjore vetëm nëse do të kishte ndodhur para hapjes së ofertave, e jo fillimisht të rekomandohet operatori ekonomik për dhënie të kontratës, të nënshkruhet kontrata me disa operatorë ekonomik për lote të caktuara, të merren vendime e urdhëresa nga OSHP, dhe në fund pa kurrfarë baze ligjore, aktiviteti i prokurimit të anulohet.

Duke u nisur nga të gjeturat, paneli shqyrtues kishte ka ardhur në përfundim se anulimi i aktivitetit të prokurimit në fjalë është bërë në kundërshtim me nenin 62 të LPP-së dhe nenin 77 të RRUOPP dhe se ekzaminimi, vlerësimi dhe krahasimi i tenderëve nuk është bërë konform nenit 59 të LPP. Prandaj obligohet autoriteti kontraktues që gjatë rivlerësimit të ofertave dhe në të ardhmen t’i përmbahet në detaje të gjitha dispozitave të LPP-së dhe vlerësimin e ofertave ta bëjë në bazë të atyre kushteve që fillimisht ka bërë kur ka rekomanduar për dhënie të kontratës OE-të për aktivitetin e prokurimit në fjalë, dhe në pajtim me LPP-në. AK obligohet të rekomandojë për dhënie të kontratës vetëm ata operatorë ekonomik që janë të përgjegjshëm.

Paneli shqyrtues sqaron se arsyeja e mosmarrjes së një vendimi ashtu siç parashihet me nenin 131 të LPP-së për aktivitetin e prokurimit në fjalë, nga ana e OSHP/së është mbrojtja e operatorëve ekonomik dhe mos dëmtimi i tyre duke u bazuar në faktin se AK nuk ka gjetur arsye për eliminimin e tyre si operatorë ekonomik që nuk plotësojnë kërkesat e dosjes së tenderit dhe njoftimit për kontratë (pra AK nuk e ka anuluar aktivitetin e prokurimit duke u bazuar në faktin se për aktivitetin e prokurimit asnjë nga OE-të pjesëmarrëse nuk është i përgjegjshëm). Andaj, paneli shqyrtues i jep mundësinë e fundit autoritetit kontraktues që të përmirësojë shkeljet e bëra nga ta për mosrespektim të dispozitave të LPP-së dhe vendimeve të marra nga OSHP, në mënyrë që operatorët ekonomik pjesëmarrës mos të dëmtohen nga aktiviteti i prokurimit në fjalë, në të kundërtën është hera e fundit që OSHP i bën me dije autoritetit kontraktues se mosrespektimi i këtij vendimi e detyron panelin shqyrtues që të veprojë në pajtim me nenin 131 të LPP-së dhe 25 paragrafi 8 dhe 9 të LPP-së.