Tender 210 mijë euro | Ministria e Xhelal Sveçlës “flladitë” institucionet me klima dhe perde Ministria e Punëve të Brendshme ka hapur një tender në vlerë 210 mijë euro për furnizimin me klima, perde dhe pajisje elektronike për ndërtesat qeveritare. Ndonëse ditët e verës veçse kanë kaluar, institucionet qeveritare tash do të pajisjen me klima dhe perde. “Flladin” nëpër zyrat e shtetet ka vendosur ta dërgojë Ministria e Punëve të…