Tendenca për krijim të rezervave të barnave, flet kryetari i Odës së Farmacistëve

Kështu tha kryetari i Odës së Farmacistëve të Kosovës Arianit Jakupi.

Sipas tij, ka mjaftueshëm barna në Kosovë, pasi është shtuar importi javëve të fundit, që të krijohen stoqe të volitshme, të cilat nuk do ndikojnë as në çmim.

Madje, Jakupi, tha në KlanKosova që nuk ka nevojë të blihen as barnat kundër ndonjë rrezatimi, pasi efektet e tyre, nuk mbrojnë të gjitha pjesët e trupit, në rast të ndonjë sulmi të rëndë sigurie.

I njëjti, foli edhe për botimin më të ri të Regjistrit të Barnave, që u promovua me 7 mars. Sipas Jakupit, i njëjti botim, që ka rreth 750 faqe, ka përshkrim të detajuar për 817 lloje të barnave, sa janë tërësisht në Kosovë.

I njëjti regjistër, do të shpërndahet falas nëpër të gjitha barnatoret, e qendrat mjekësore, me të cilin, më pas do asistohen profesionistët shëndetësor. Bashkë me Regjistrin e barnave, është botuar edhe Revista Farmaceutike, që ka të bëjë me Sigurinë e Produkteve Medicinale.