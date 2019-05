Ten Hag zbulon planet për të ardhmen

Nën drejtimin e Ajax, holandezi arriti të bënte një prej befasive më të këndshme në futbollin evropian këtë edicion.

Ai udhëhoqi skuadrën e tij drejt gjysmëfinales së Ligës së Kampionëve, ku në fund u eliminuar, paksa edhe me mungesën e fatit.

Me stilin e lojës që instaloi tek Ajax, trajneri ka fituar një pëlqim të madh nga skuadrat e mëdha evropiane, por ai ka zbuluar se synon të vazhdojë rrugëtimin me Ajax.

“Planifikoj të qëndroj me Ajax” ka thënë fillimisht Ten Hag, i pyetur për të ardhmen, transmeton lajmi.net.

“Ne jemi duke diskutuar me drejtuesit e klubit aktualisht, dhe do të dalim shumë shpejt me një përfundim” ka thënë ndër të tjerash ai.

Një nga skuadrat që pëlqen më së shumti trajnerin e Ajax është ajo e Bayern Munich. /Lajmi.net/