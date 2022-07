Ten Hag: Ronaldo do të luajë ndaj Rayo Vallecanos Trajneri i Mancehster United, Erik ten Hag ka konfirmuar se Cristiano Ronaldo do të luajë në miqësoren e së dielës. Gjatë ditës së sotme Ronaldo e konfirmoi se është rikthyer në stërvitje me ekipin e United. Dje ai gjithashtu njoftoi se do të luajë në miqësoren e së dielës ndaj Rayo Vallecanos. Këtë e ka…