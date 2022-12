Ten Hag për Ronaldon: Pas asaj interviste, ai do të largohej – nuk mund ta pranosh atë sjellje Erik Ten Hag, në intervistën e dhënë së fundi në lidhje me situatën e Cristiano Ronaldos te Manchester United. Futbollisti u largua, pasi palët vendosën që ta ndërprejnë bashkëpunimin, ndonëse kontrata ia impononte të qëndronte edhe më gjatë. Holandezi u shpreh se ajo intervistë që portugezi bëri me Paul Merson ishte indikacioni kryesor se lojtari…