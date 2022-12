Ten Hag konfirmon se United duan të nënshkruajnë me një sulmues në janar Trajneri i Manchester United, Erik ten Hag ka konfirmuar se do shkojnë për një sulmues në afatin e dimrit. ‘Djajtë e Kuq’ do të përpiqet të nënshkruajë një sulmues në merkaton e ardhshme të janarit pas përfundimit të kontratës së Cristiano Ronaldos, sipas menaxherit Erik ten Hag, transmeton lajmi.net. “Po [e ndjej se United duhet…