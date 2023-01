Ten Hag flet pas humbjes nga Arsenali Trajneri Erik ten Hag ka thënë se gabimet do t’i kushtojnë Manchester United për të qenë konkurrent për titull në Premier Ligë pas humbjes nga Arsenali. ‘Djajtë e Kuq’ luajtën një ndeshje fantastike me ‘Topçinjtë’ në ‘Emirates Stadium’ të dielën, me nikoqirët që morën një fitore të vështirë me rezultat 3-2 falë një goli të…