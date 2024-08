Temperaturat të larta nesër, arrijnë deri në 39°C Për ditën e nesërme parashikohet të mbajë mot kryesisht me diell në pjesën e parë të ditës, ndërsa gjatë orëve të pasditës dhe mbrëmjes, pritet vranësirat. Temperaturat minimale do të lëvizin prej 18 deri në 21°C, ndërsa ato maksimale prej 35 deri në 39°C. Era do fryjë drejtimesh të ndryshme, e cila kohë pas kohe…