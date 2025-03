Temperaturat për ditën e sotme Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot do të mbaj mot me diell. Temperaturat minimale sipas institutit do të lëvizin ndërmjet -1 deri 1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 12-16 gradë Celsius. “Do të fryjë erë nga drejtimi i jugperendimit e lehtë deri mesatare”, thuhet në njoftim.