Temperaturat për ditën e sotme Sot në vendin tonë do të mbajë mot kryesisht i vranët por me rritje të lehta të temperaturave maksimale. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, mëngjesi parashihet të jetë me ngrica të dobëta, por në viset e larta mbi 800m, ngricat parashihen të jenë deri në mesditë. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -5 deri -3…