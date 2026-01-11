Temperaturat ekstreme, Jasharaj propozon shtyrjen e mësimit në shkolla edhe për disa ditë

Reshjet e mëdha të shiut dhe vërshimet bën që të shtyhet gjysmëvjetori i dytë i mësimit në shkollat e Kosovës. E nesër, pritet që të rinis procesi mësimor, përpos në Fushë Kosovë dhe Malishevë. Lidhur me gjendjen në emisionin Info Magazine në Klan Kosova, foli kreu i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit dhe Shkencës, Rrahman…

Lajme

11/01/2026 18:09

Reshjet e mëdha të shiut dhe vërshimet bën që të shtyhet gjysmëvjetori i dytë i mësimit në shkollat e Kosovës.

E nesër, pritet që të rinis procesi mësimor, përpos në Fushë Kosovë dhe Malishevë.

Lidhur me gjendjen në emisionin Info Magazine në Klan Kosova, foli kreu i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit dhe Shkencës, Rrahman Jasharaj.

Jasharaj tha që më mirë është që mësimi të shtyhet edhe për disa ditë, për shkak të temperaturave tejet të ulëta, dhe problemeve me ngrohjen në disa shkolla.

“Edhe unë besoj që drejtoritë arsimore bashkë edhe me drejtorët e shkollave do ta analizojnë mirë situatën dhe mësimi do të fillojë atëherë kur duhet. Ka informacione se temperaturat do të shkojnë në – shumë gradë dhe një pjesë e shkollave mund të ketë probleme shtesë me ngrohjen”, deklaroi Jasharaj.

