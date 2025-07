Temperaturat e larta rrisin rrezikun për helmim nga ushqimi, kërkohet kujdes i shtuar

Me hyrjen në stinën e verës, janë ngritur edhe temperaturat.

E shkak i temperaturave të larta, rritet edhe rreziku për helmim nga ushqimi.

Kësisoj, kërkohet që qytetarët të kenë kujdes në produktet që konsumojnë.

“Duhet te kemi kujdes në ruajtjen e ushqimit të ruhet në frigorifer të përgatitet mirë se si pasojë e helmimeve mund të vjen deri te diarrea, të vjelluratëdhimbje barku, dehidrim e dobësi të përgjithshme. Të ushqehen sigurt të kenë kujdes gjatë përpunimit të ushqimit, ruajtjes së ushqimit në frigorifer. Varësisht prej llojeve të ushqimit, vezët, mishi, produktet e qumështit”, tha specialistja e mjekësisë familjare, Albana Morina.

E trajtim mjekësor këto ditë si shkak i helmimit kanë kërkuar disa persona.

“Është e vërtetë që për shkak të temperaturave në këtë periudhë baktere munden me u shumuar më shpejtë për shkak të temperaturave të larta dhe kështu vije më shpejtë deri tek helmimi në ushqim. Ka pasur një numër që ka filluar nuk mundem të them që është numër i madh, ndoshta janë raste sporadike. Mirëpo, po vërehet që kanë filluar me qenë disa raste me simptomatoligji të tillë, qoftë prej ushqimit apo edhe ndonjë infeksioni viral dhe ka pas raste që kanë ardh me marr tek ne shërbime”, bëri të ditur Morina.

Për të parandaluar raste të tilla, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka shtuar inspektimet.

“Kosova është një vend me temperature të larta në sezon të verës e duhet të kemi kujdes, sidomos kujdes të shtuar për produktet që kërkojnë regjim permanent të ruajtës siç janë: mishi, produktet e mishit, qumështi dhe produktet e tij. Por, edhe produktet e tjera kenë specifikat e veta dhe të gjitha këto janë të deklaruara në produkt. Gjithmonë në secilin rast kur inspektori ka gjetë shkelje në mos ruajtje adekuate, produktet janë konfiskuar janë larguar nga tregu dhe janë asgjësuar ato”, deklaroi Lamir Thaçi nga AUV-i.

Se duhet të ketë më shumë kontrolle e thotë edhe ky qytetar.

“Nuk është bash i sigurt se në këto temperature nëse mbetet ushqimi i ditës së sotme me u përdorë nesër e sidomos në vendet ku përgatiten gjellrat është rrezik”, thotë Murat Demolli.

Për t’u mbrojtur nga nxehtësia, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka rekomanduar qytetarët që të shmangin daljet jashtë dhe aktivitetet e rënda gjatë kohës më të nxehtë të ditës dhe të pijnë ujë rregullisht.