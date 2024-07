Temperaturat e larta, nga sot kufizohet orari i punës për këto tri kategori Nga sot e deri më 20 korrik, gratë shtatzëna do të lirohen nga puna, qytetarët me sëmundje kronike do të punojnë me orar të shkurtuar deri në katër orë si dhe ndalohet puna në sektorin e ndërtimtarisë në ambiente të hapura gjatë orarit 11:00-17:00, sipas vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë. Ky vendim erdhi në bazë…