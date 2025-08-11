Temperaturat deri në 37 gradë Celsius këtë javë
Mot shumë i nxehtë do të mbretërojë këtë javë në Kosovë. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat sot do të jenë deri në 37 gradë Celsius. “Javën e ardhshme vendi ynë do të ndikohet nga masa të nxehta ajri afrikane, të shoqëruara me temperatura të larta dhe pa reshje shiu. Kushtet e motit do të…
Lajme
Mot shumë i nxehtë do të mbretërojë këtë javë në Kosovë.
Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat sot do të jenë deri në 37 gradë Celsius.
“Javën e ardhshme vendi ynë do të ndikohet nga masa të nxehta ajri afrikane, të shoqëruara me temperatura të larta dhe pa reshje shiu.
Kushtet e motit do të karakterizohen nga vapë e fortë, ndaj rekomandohet kujdes i shtuar nga rrezet e diellit, veçanërisht për fëmijët, të moshuarit dhe personat me probleme shëndetësore. Qëndroni të hidratuar dhe shmangni ekspozimin në diell gjatë orëve të pikut (11:00 – 17:00)”, thuhet në njoftim.
E hënë
Moti me diell dhe vranësira të pakta.
Temperaturat minimale: 14 – 18°C
Temperaturat maksimale: 33-37°C
Era: e lehtë nga drejtimi i veriperëndimit.