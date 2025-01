Temperaturat deri në 12 gradë Celsius – Parashikimi i motit për pesë ditët e ardhshme Gjatë javës së ardhshme, në Kosovë pritet të mbizotërojë kryesisht mot me diell, por nuk do të mungojnë as vranësirat e ngricat gjatë mëngjeseve. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat do të lëvizin nga -6 gradë Celsius deri në 12 gradë Celsius. Njoftimi i plotë i IHMK-së: E hënë: Moti kryesisht me diell dhe vranësira…