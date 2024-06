Temperatura deri në 35C e rrebeshe shiu, moti për fundjavë dhe javën e ardhshme

Mot më i nxehtë dhe kryesisht me diell parashihet të mbajë përgjatë fundjavës në vend. Temperaturat maksimale pritet të shkojnë deri në 34C, sipas “Mendimi për motin”.

Orëve të pasdites, përreth viseve malore paraqiten mundësi edhe për rrebesh shiu me bubullimë, sidomos gjatë të dielës.

“Nxehtë me temperatura mbi 30C mbetet edhe në fillim të javës së ardhshme. Të hënën rrebeshe shiu e bubullima mund të zhvillohen në pjesë të vendit, e nga e marta paraqiten kushte të motit më të qëndrueshëm me intervale më të gjata me diell. Nga dita e hënë frynë erë mesatarisht e fuqishme nga jugperëndimi me hove edhe deri në 15m/s”, thuhet në njoftim.

Në dhjetëditëshin e dytë të qershorit, do të ketë mot më të nxehtë.