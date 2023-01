Temat që pritet të diskutohen nesër në mes Fajon dhe Gërvallës Zëvendëskryeministrja dhe ministrja e Jashtme e Sllovenisë, Tanja Fajon, do të arrijë për vizitë sot në Kosovë nga Mali i Zi. Ajo do të pritet nga homologia kosovare, Donika Gërvalla- Schwarz. Ministria sllovene e Punëve të Jashtme ka bërë të ditur se çfarë do të bisedojnë Fajon dhe Gërvalla-Schwarz. “Temë diskutimi do të jenë forcimi…