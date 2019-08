Tv Klan ka kaluar në platformën televizive të Telekomit të Kosovës. Ketë e ka konfirmuar vetë Kryeshefi, Bedri Istrefi.

“Tashmë, me Marrëveshjen e nënshkruar me përfaqësuesen e Klan tv, Eglentina Lamaj, nga 1 Shtatori platformës televizive të Telekomit të Kosovës, do t’i shtohen edhe Klan TV, Klan Plus dhe Klan Music. Faleminderit për mirëbesimin Tuaj!”, ka thënë Istrefi. /Lajmi.net/