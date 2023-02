Telefonatë nga Amerika para takimit me Vuçiqin: Kurti ia konfirmon Cholletit “PO-në” për planin evropian Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, dy ditë para takimit të së hënës në Bruksel ka folur në telefon me këshilltarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet. Kjo është bërë e ditur me anë të një komunikate për media nga Qeveria e Kosovës, shkruan lajmi.net. “Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka…