Telefonata që preku publikun: Vjehrra e Rozana Radit e emocionon live në “Goca dhe Gra” – “Do t’i them se e dua shumë”
Një moment i ëmbël dhe i papritur ndodhi mbrëmjen e djeshme në emisionin "Goca dhe Gra", kur këngëtarja dhe moderatorja Rozana Radi mori një telefonatë surprizë nga vjehrra e saj, zonja Dita. Këngëtarja dhe moderatorja e njohur Rozana Radi u prek gjatë një momenti surprizues në emisionin "Goca dhe Gra", ku ishte e pranishme në…
Një moment i ëmbël dhe i papritur ndodhi mbrëmjen e djeshme në emisionin “Goca dhe Gra”, kur këngëtarja dhe moderatorja Rozana Radi mori një telefonatë surprizë nga vjehrra e saj, zonja Dita.
Këngëtarja dhe moderatorja e njohur Rozana Radi u prek gjatë një momenti surprizues në emisionin “Goca dhe Gra”, ku ishte e pranishme në panel së bashku me Rudina Dembacajn, Ori Nebijajn dhe Jori Deli.
Në një pjesë të programit, Rudina Dembacaj vendosi t’i bëjë një telefonatë të papritur vjehrrës së Rozanës, zonjës Dita, duke e ftuar të shprehej live në transmetim se çfarë do t’i thoshte nuses së saj në publik.
Pas disa sekondash, nga ana tjetër e telefonit u dëgjua zëri i ngrohtë i zonjës Dita, e cila tha me shumë dashuri:
“Do t’i them se e dua shumë.”
Ky moment solli emocione në studio, ndërsa Rozana u prekur dhe reagoi menjëherë me fjalë mirënjohjeje:
“Dita, faleminderit ty që ke rritur një djalë që unë e dua shumë, të mrekullueshëm. Faleminderit shumë.”
Pjesa u shoqërua me duartrokitje dhe buzëqeshje nga paneli, ndërsa atmosfera në studio u mbush me ndjesi familjare dhe pozitivitet.
“Një marrëdhënie plot respekt dhe dashuri”
Ky moment i rrallë televiziv dëshmoi raportin e ngrohtë që Rozana Radi ka me familjen e partnerit të saj. Ndryshe nga shumë raste të tensionuara që shfaqen në mediat rozë mes nuseve dhe vjehrrave, marrëdhënia e tyre u prezantua si një shembull i respektit dhe dashurisë së ndërsjellë.
Publiku në rrjetet sociale reagoi menjëherë, duke përgëzuar si Rozanën, ashtu edhe vjehrrën e saj për ndjeshmërinë dhe sinqeritetin e momentit.
“Sa bukur të shohësh një marrëdhënie të tillë plot dashuri e respekt!”,
“Rozana është shembull për shumë gra të reja!” – shkruajnë ndjekësit në Instagram.
Një moment i rrallë në televizionin shqiptar
Ky fragment nga “Goca dhe Gra” është cilësuar nga shumë shikues si një nga momentet më të ngrohta të sezonit, duke treguar se edhe në emisione plot humor e debate, ka vend për emocione të vërteta.
Në fund të telefonatës, zonja Dita përshëndeti të gjitha moderatoret me fjalët:
“Ju përshëndes të gjithave.”
Rozana, e emocionuar, falënderoi sërish publikisht vjehrrën e saj për mbështetjen dhe dashurinë që e shoqëron edhe jashtë ekranit.