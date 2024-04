Telashe me protokollin në OKB, Osmani dhe delegacioni i Kosovës hyn me vonesë në sallë Takimi në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së nisi me pakëz vonesë në New York. Kryesuesja e takimit, e cila vjen nga Malta, tha se duhet ta prisnin pak delegacionin e Kosovës. “E di se po më shihni çuditshëm, por është çështje protokolli i Kombeve të Bashkuara të presim derisa të vijë edhe delegacioni…