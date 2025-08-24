Tejkaluan shpejtësinë, gjobitën me nga 300 euro e 3 pikë negative pesë shoferë në Ferizaj
Policët e Njësisë së Komunikacionit Rrugor në Ferizaj kanë shqiptuar masa ndëshkuese ndaj pesë shoferëve për shkelje të rënda të rregullave të komunikacionit, ku matjet e shpejtësisë janë bërë me veturë inteligjente të policisë, e pajisur me radarë të avancuar që monitorojnë rrugën 360°, lexojnë targa dhe raportojnë kundërvajtje në kohë reale. Rastet e regjistruara:…
Lajme
Policët e Njësisë së Komunikacionit Rrugor në Ferizaj kanë shqiptuar masa ndëshkuese ndaj pesë shoferëve për shkelje të rënda të rregullave të komunikacionit, ku matjet e shpejtësisë janë bërë me veturë inteligjente të policisë, e pajisur me radarë të avancuar që monitorojnë rrugën 360°, lexojnë targa dhe raportojnë kundërvajtje në kohë reale.
Rastet e regjistruara:
– Në rrugën “Driton Islami” në Ferizaj, në zonën e kufizimit me 50 km/h shoferi A.A. (26 vjeç), me veturën Mercedes — zhvilloi shpejtësi 101 km/h.
Në magjistralen Ferizaj–Kaçanik në afërsi të pikës së karburantit “Bubeari Petrol”, në zonën me kufizim të shpejtësisë 40 km/h, shoferët u kapën :
– Sh.I. (20 vjeç), me veturën VW Golf — u kap me shpejtësi 132 km/h.
– U.P. (20 vjeç), me veturën VW Golf — u kap me shpejtësi 119 km/h.
– B.L. (24 vjeç), me veturën VW Pikap — u kap me shpejtësi 109 km/h.
– Të katër shoferët janë gjobitur nga 200–300 €, morën 2–3 pikë negative dhe iu ndalua drejtimi për 3 muaj.
– Kurse në magjistralen Ferizaj–Kaçanik, në afërsi të “Varrezave të Dëshmorëve” në Kaçanik, shoferi B.O. (27 vjeç), me veturën Audi — ka bërë tejkalim të veturës së policisë me targa civile, duke mos respektuar shenjat e trafikut vertikale dhe horizontale dhe duke rrezikuar pjesëmarrësit në trafikun rrugor. Ndaj tij u shqiptua një gjobë prej 200 €, 2 pikë negative dhe masa mbrojtëse 3 muaj ndalim drejtimi.
“Policia Rajonale e Ferizajt apelon tek shoferët e automjeteve që të respektojnë kufizimet e shpejtësisë dhe shenjat e komunikacionit rrugor. Kontrolli do të vazhdojë, veçanërisht me ndihmën e veturës inteligjente për të identifikuar shkeljet në trafikun rrugor dhe për të parandaluar aksidentet me pasoja në njerëz”, thuhet në njoftimin e Policisë.