Teherani akuzon shtetet fqinje se po i mundësojnë sulmet e SHBA-së ndaj Iranit

Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi i ka akuzuar vendet fqinje që strehojnë forca amerikane se po mundësojnë sulmet ndaj Iranit dhe ka bërë thirrje që qëndrimet e tyre të sqarohen, raporton CNN.

Bota

16/03/2026 17:40

Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi i ka akuzuar vendet fqinje që strehojnë forca amerikane se po mundësojnë sulmet ndaj Iranit dhe ka bërë thirrje që qëndrimet e tyre të sqarohen, raporton CNN.

“Raportet pretendojnë se disa shtete fqinje që strehojnë forca amerikane dhe lejojnë sulme ndaj Iranit po e inkurajojnë gjithashtu në mënyrë aktive këtë masakër”, shkroi Araghchi në një postim në X të hënën. “Qëndrimet duhet të sqarohen menjëherë”, shtoi ai.

SHBA mban baza ushtarake në vendet e Gjirit për të mbështetur operacionet e saj në rajon, veçanërisht për misione ajrore dhe detare.

Araghchi tha se qindra civilë iranianë, përfshirë më shumë se 200 fëmijë, janë vrarë në atë që ai e përshkroi si “bombardime” të përbashkëta izraelite dhe amerikane.

Zyrtarët iranianë thonë se sulmet kanë shkaktuar viktima të shumta civile dhe dëme të mëdha, dhe e kanë vendosur numrin e të vdekurve në më shumë se 1,300, me mijëra të plagosur.

CNN thotë se nuk ka mundur t’i verifikojë në mënyrë të pavarur këto shifra.

