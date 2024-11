Të tjera shkelje në konkursin për sekretar të Ministrisë së Mbrojtjes, nuk u respektua afati i testimit

Mospërfundimi i afatit të ankesave mbi konkursin për Sekretar të Përgjithshëm të Ministrisë së Mbrojtjes, duket të mos jetë shkelja e vetme në këtë proces.

Fazat e testimit mbi pozitën të cilën tani e gëzon vëllai i deputetit në pushtet, Enver Dugolli, Gafurr Dugolli, nuk shkuan të gjitha sipas ligjit.

Testimi me shkrim si pjesa e parë e këtij procesi, sipas burimeve të televizionit është mbajtur me 23 maj.

Sipas rregullores ligjore për pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovës, faza testuese do duhej të mbahej jo më vonë se 15 ditë publikimit të listës së kandidatëve.

Është procedurë e paligjshme dhe nuk janë respektuar afatet, sipas Rregullores (QRK) Nr. 15/2023 për procedurën e pranimit në shërbimin civil, siç e parasheh neni 9, paragrafi 1, i cili përcakton se “Vlerësimi nëpërmjet testimit me shkrim është hapi i parë i procesit të vlerësimit profesional të kandidatëve pas verifikimit paraprak, dhe duhet të realizohet më së largu 15 ditë pas publikimit të listës së kandidatëve që kanë kaluar verifikimin paraprak”, e poashtu të njëjtën e përcakton edhe neni 10A, Rregullore (QRK) Nr. 05/2024 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (QRK) Nr. 15/2023 për Procedurën e Pranimit në Shërbimin Civil. Njoftimin për rezultatin e verifikimit paraprak e kam pranuar me datë 29.04.2024, ndërsa testi me shkrim është mbajtur me datë 23.05.2024, pra është tejkaluar afati 15 ditësh.

Faza e intervistave u mbajt brenda afatit, më 14 qershor pas njoftimit më 3 qershor.

Për këto, u parashtruan ankesa por u cilësuan si të pabaza nga ana e Këshillit të Këshill i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin civil.

Pse Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, ka hedhë poshtë si të pasafatshme ankesat e dy ankuesve të parashtruar më datë 14.08.2024, është fakti se këta kandidatë lidhur me papajtueshmërinë e rezultateve përfundimtare është dashur të parashtrojnë ankesë kundër njoftimit të parë respektivisht atij të datës 14.06.2023.

Të pyetur lidhur me kalimin e afatit ligjor për mbajtjen e testimit, nga Ministria e Mbrojtjes përgjegjësinë ia hedhin Këshillit.

Liridona Gashi, zëdhënëse në Ministrinë e Mbrojtjes theksoi se “ju njoftoj se testimi me shkrim për pozitën e Sekretarit të Përgjithshëm është mbajtur më datën 23.05.2024 dhe rezultatet e testimit me shkrim janë publikuar më datën 24.05.2024.Për sa i përket pyetjes së dytë, ju njoftoj se intervista me gojë është mbajtur më datën 14.06.2024 ndërsa në lidhje me çështjen e ngritur për afatet e mbajtjes së intervistës, ju vë ne dijeni se aspekti i ligjshmërisë për tërë procedurën e rekrutimit të pozitës së Sekretarit të Përgjithshëm është shqyrtuar në Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës i cili sikurse përcaktohet me nenin 15 të Ligjit Nr. 08/L-197 për Zyrtarët Publik, si organ i pavarur, siguron respektimin e rregullave dhe parimeve që rregullojnë shërbimin civil sipas Kushtetutës dhe Ligjit përkatës për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, dhe për rrjedhojë i tërë procesi dhe procedura e rekrutimit të kësaj pozite ka marr epilog të ligjshëm përfundimtar”.

Punësimi në pozitë të lartë publike të Gafurr Dugollit u kritikua të martën edhe nga anëtarja e Komisionit për Siguri, Ganimete Musliu, e cila theksoi se ky rast ishte njëri ndër të shumtët e mbuluar nga qeveria në pushtet. /Dukagjini