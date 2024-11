Të shtunën ndërpritet për një orë trafiku nga udhëkryqi i Gjakovës në Klinë e deri te udhëkryqi i rrugës për Gjurgjevik Ministria e Infrastrukturës njofton se nesër në trasenë e Zgjerimit të Rrugës Nacionale N9.1, Segmenti Kijevë-Dollc LOT-3, do të realizohet minimi i masave shkëmbore nga ana e majtë dhe e djathtë e zgjerimit të rrugës. Me këtë bëhet e ditur se nga ora 15:00 deri në ora 16:00 do të bëhet ndërprerja e qarkullimit të…