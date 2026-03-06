Të shtunën mot me diell dhe vranësira të shpërndara, temperaturat deri në 17 gradë
Të shtunën në vend pritet të mbajë mot kryesisht me diell dhe me vranësira të shpërndara.
Sipas parashikimit të motit, në orët e mëngjesit nëpër ultësira pritet të ketë mjegull, e cila gjatë ditës do të shpërndahet gradualisht.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga -2 deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 14 deri në 17 gradë Celsius.
Era do të fryjë nga drejtimi i veriperëndimit me shpejtësi prej 1 deri në 4 metra në sekondë.