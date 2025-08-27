Të shtënat në shkollën katolike, Papa Leo: Tragjedi e tmerrshme
Papa Leo XI është shprehur “thellësisht i trishtuar nga lajmi për humbjen e jetëve” në të shtënat në Minneapolis, të cilat kishin në shënjestër një meshë në një shkollë katolike.
Papa shkroi se kjo ngjarje është një tragjedi e tmerrshme, derisa u dërgoi ngushëllime familjeve që humbën fëmijët.
“Ai u dërgon ngushëllimet e tij të sinqerta dhe sigurimin për afërsi shpirtërore të gjithë atyre që janë prekur nga kjo tragjedi e tmerrshme, veçanërisht familjeve që tani po vajtojnë humbjen e fëmijëve të tyre”, tha Vatikani.
“Ndërsa ia lëvdon shpirtrat e fëmijëve të ndjerë dashurisë së Zotit të Plotfuqishëm, shenjtëria e tij lutet për të plagosurit, si dhe për ndihmësit e parë, personelin mjekësor dhe klerin që kujdesen për ta dhe të dashurit e tyre.”
Papa Leo XIV është shtetas i dyfishtë, i Perusë dhe i Shteteve të Bashkuara, dhe ka lindur në Çikago.