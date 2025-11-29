Të shtënat në Fushë Kosovë, një person i lënduar nga armë zjarri
Lajme
Në një prononcim për Lajmi.net, zëdhënësja e Policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, ka bërë të ditur se njësitet policore kanë dalë menjëherë në vendngjarje.
Sipas saj, nga incidenti ka mbetur i lënduar një person.
“Rreth orës 16:00 kemi marrë informatën për të shtëna me armë zjarri, në rrugën Dardania në Fushë Kosovë. Njësitet policore menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes, nga ku raportohet për një person të lënduar. Aktualisht hetuesit policor kanë nisur një hetim lidhur me rrethanat e këtij rasti.”, tha ajo./lajmi.net/