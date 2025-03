Të shtënat me armë zjarri, raportohet se një person ka vdekur dhe një i plagosur – Këta dyshohet të jenë personat e përfshirë në ngjarje Të shtëna me armë zjarri ka pasur edhe sot. Në Prishtinë, saktësisht në rrugën “Rrustem Hyseni” dy persona kanë mbetur të plagosur si pasojë e të shtënave me armë zjarri. Rastin e ka konfirmuar edhe Policia e Kosovës, shkruan lajmi.net. “Sot rreth orës 22:30, kemi pranuar informatën për të shtëna me armë në rrugën “Rrustem…