Të shtënat me armë në drejtim të shtëpisë së Liridon Osmanit në Vushtrri, Policia jep detaje Mbrëmë, rreth orës 23:00, një person që po drejtonte një motoçikletë me katër rrota, ka shtënë me armë zjarri në drejtim të shtëpisë së Liridon Osmanit në rrugën “Vëllezërit Gërvalla” në Vushtrri. Në lidhje me këtë rast, Policia e Kosovës sot ka dhënë detaje përmes një komunikate për media derisa ka thënë se i dyshuari…