Të shtënat me armë dje në Institutin e Tiranës, 7 persona të përfshirë në ngjarje

Është zbardhur ngjarja e ndodhur ditën e djeshme në zonën e Institutit në Tiranë nga ku u raportua për të shtëna me armë zjarri. Policia bën me dije se janë 7 perosna të përfshirë në konflikt teksa një është arrestuar, 2 proceduar dhe 4 në kërkim.

Sipas njoftimit zyrtar, nga veprimet hetimore dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobëta, 2 prej tyre kanë goditur me qytën e pistoletës 2 vëllëzër dhe më pas kanë qëlluar me armën e zjarrit në drejtim të tyre, pa i dëmtuar.

Personat që kanë qëlluar me armë dyshohet se janë ndihmuar nga shokë të tyre, të cilët kanë goditur me grushte dhe me sende të forta një 38-vjeçar, si dhe dyshohet se kanë kanosur me armë zjarri një 48-vjeçar, të dy kushërinj të vëllëzërve.