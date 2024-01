Të shtëna në Prishtinë, Policia: Një person ka marrë plagë nga arma e zjarrit

Në orët e mbrëmjes së ditës së sotme ka ndodhur një gjuajtje me armë zjarri në kryeqytet.

Lajmin për lajmi.net e konfirmoi Flora Ahmetaj nga Policia e Kosovës, shkruan lajmi.net.

Ajo tha se policia kanë dalë në vendngjarje dhe se në bazë të informacioneve një person ka mbetur i plagosur nga kjo e shtënë.

I plagosuri është dërguar për tretman mjeksorë, ndërsa njësitet operative-hetimore po punojnë për sqarimin e rastit.

“Rreth orës 20:15, është raportuar për gjuajtje me armë zjarri të ndodhur në rrugën “Bajram Bahtiri” në Prishtinë. Me të marrë informatën, policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe nga informacionet e para është bërë e ditur se për pasojë një person ka marrë plagë nga arma e zjarrit. Ndërkohë që i plagosuri është dërguar në QKUK për trajtimin e nevojshëm mjekësor, policia po vijon punën e saj me veprime të ekzaminimit të vendngjarjes si dhe me veprime të tjera operativo-hetimore me qëllim identifikimin e të dyshuarve të implikuar në rast, si dhe sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes”m tha Ahmetaj./Lajmi.net​