Të shtëna në një bankë në Kentaki, të paktën pesë të vdekur dhe të tjerë të plagosur

FBI tha se agjentët e saj janë në vendngjarje dhe po ndihmojnë forcat lokale të zbatimit të ligjit. Banorët janë paralajmëruar të mos i afrohen asaj pjese të qytetit.

Sulmuesi u vra, shtoi BBC. Nuk është përcaktuar se çfarë e çoi në vdekjen e tij.

BREAKING: At least 5 dead, 6 injured following active shooter incident at the Old National Bank building in downtown Louisville, Kentucky. pic.twitter.com/RlR0G5a5yV

— UA News (@UrgentAlertNews) April 10, 2023