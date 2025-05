Të shtëna me kallashnikov në Prishtinë, Prokuroria dhe Policia me detaje se çfarë dihet deri më tani Një ngjarje tejet e çuditshme dhe e rrezikshme ka ndodhur mbrëmjen e së hënës në Prishtinë. Rreth orës 23:55, Policia e Kosovës ka pranuar një informacion për të shtëna me armë zjarri në rrugën “B dhe Muharem Fejza”, ku dyshohet se armët e përdorura ishin të tipit kallashnikov. Duke mos përfunduar me kaq, nga këto…