Të shtëna me armë zjarri te “Kafet e Vogla”, ka të plagosur Të shtëna me armë zjarri janë dëgjuar rreth orës 22:00 në kryeqytet, saktësisht te pjesa e njohur si “Kafet e Vogla”. Jozyrtarisht lajmi.net mëson se nga këto gjuajte ka pasur edhe të plagosur. Redaksia tashmë ka dërguar pyetje tek autoritetet përkatëse dhe është në pritje të informacioneve. Ne do t’ju raportojmë në kohë reale për…