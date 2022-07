​Të shtëna me armë zjarri në Vushtrri, sekuestrohet një armë Policia e Kosovës ka sekuestruar një armë zjarri në Vushtrri pasi paraprakisht kishte pranuar informata për të shtëna me armë zjarri. Në një komunikatë për media bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur pasditen e së martës. “Me datën 19.07.2022 rreth orës 17:20, në Stacionin Policor Vushtrri është pranuar informata për të shtëna me armë…