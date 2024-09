Të shtëna me armë zjarri në Shkodër, plagoset një 29-vjeçar Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar para pak minutave në fshatin Golem në Shkodër. Bëhet me dije se nga të shtënat ka mbetur i plagosur një 29-vjeçar. Ndërkohë Policia është nisur drejt vendngjarjes për të bërë të mundur kapjen e autorit/autorëve dhe zbardhjen e plotë të shkaqeve të ngjarjes. Po ashtu bëhet e ditur…