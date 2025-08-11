Të shtëna me armë zjarri në Prishtinë- detaje
Të shtëna me armë zjarri pati mbrëmë edhe në Prishtinë.
Si shkak i këtyre të shtënave nuk raportohet për të lënduar, përpos dëmeve materiale.
Ngjarja ndodhi pikërisht tek shkolla “Pavarësia”.
Nga të shtënat me armë zjarri janë dëmtuar disa dritare e një automjet.
Banorët e lagjes “mati 1”janë shprehur ë shqetësuar në lidhje me këtë ngjarje.
Nga Policia e Kosovës nuk ka pasure nde asnjë detaj në lidhje me rastin./Lajmi.net/