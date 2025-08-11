Të shtëna me armë zjarri në Prishtinë- detaje

Të shtëna me armë zjarri pati mbrëmë edhe në Prishtinë. Si shkak i këtyre të shtënave nuk raportohet për të lënduar, përpos dëmeve materiale. Ngjarja ndodhi pikërisht tek shkolla “Pavarësia”. Nga të shtënat me armë zjarri janë dëmtuar disa dritare e një automjet. Banorët e lagjes “mati 1”janë shprehur ë shqetësuar në lidhje me këtë…

Lajme

11/08/2025 11:14

Të shtëna me armë zjarri pati mbrëmë edhe në Prishtinë.

Si shkak i këtyre të shtënave nuk raportohet për të lënduar, përpos dëmeve materiale.

Ngjarja ndodhi pikërisht tek shkolla “Pavarësia”.

Nga të shtënat me armë zjarri janë dëmtuar disa dritare e një automjet.

Banorët e lagjes “mati 1”janë shprehur ë shqetësuar në lidhje me këtë ngjarje.

Nga Policia e Kosovës nuk ka pasure nde asnjë detaj në lidhje me rastin./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

August 11, 2025

Nga dasma në zi – Edmondi i cili u vra dje...

Lajme të fundit

Nga dasma në zi – Edmondi i cili...

Gjykata Themelore e Gjilanit: Mefail Shkodra nuk ka...

Bajraktari: Dorëheqja apo shkarkimi i një gjyqtari aktualisht...

Ushtarët amerikanë dhe Policia e Kosovës zhvillojnë trajnim...