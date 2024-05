Të shtëna me armë zjarri në Prishtinë, arrestohen katër persona Policia ka arrestuar katër persona në Llukar të Prishtinës pasditen e së shtunës, pas të shtënave me armë zjarri. Siç njoftohet në raportin 24 orësh njëri nga ta dyshohet të ketë shtënë me armë, shkruan Lajmi.net Kurse një personi tjetër të arrestuar iu është gjetur një pistoletë me gjashtë gëzhoja. “Fsh. Llukar, Prishtinë 11.05.2024 –…