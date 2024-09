Të shtëna me armë zjarri në lagjen Aktash në Prishtinë, raportohet për katër të plagosur Të shtëna me armë zjarri ka pasur sot në lagjen Aktash në Prishtinë. Lajmi.net ka siguruar pamje nga vendi i ngjarjes ku shihet të ketë dal Policia e Kosovës. Siç raporton Sinjali, nga këto të shtëna kanë mbetur të plagosur katër persona. Lajmi.net ka kontaktuar me Policinë e Kosovës por nuk ka marrë ende përgjigje.