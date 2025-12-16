Të shtëna me armë zjarri në drejtim të një shtëpie në Prishtinë, sekuestrohen 27 gëzhoja

Një vrasje në tentativë është raportuar dje në Prishtinë. Dy persona të panjohur kanë hyrë në oborrin e ankuesit mashkull dhe kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të shtëpisë, ku disa predha kanë depërtuar brenda dhe kishin dëmtuar disa mobile shtëpiake. Në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe sekuestruar 27 gëzhoja./Lajmi.net/

16/12/2025 09:49

Një vrasje në tentativë është raportuar dje në Prishtinë.

Dy persona të panjohur kanë hyrë në oborrin e ankuesit mashkull dhe kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të shtëpisë, ku disa predha kanë depërtuar brenda dhe kishin dëmtuar disa mobile shtëpiake.

Në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe sekuestruar 27 gëzhoja./Lajmi.net/

