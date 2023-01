Të shtëna me armë zjarri edhe sonte në Prishtinë, Policia del në vendin e ngjarjes Të shtëna me armë zjarri raportohet të ketë pasur pak më parë në Prishtinë. Këto të shtëna me armë zjarri janë dëgjuar në lagjen “Emshir”. Në vendin e ngjarjes tashmë kanë arritur edhe ekipet emergjente, në mesin e tyre njësitë përkatëse policore. Duhet përkujtuar që mbrëmë në po të njëjtën lagje pati të shtëna me…