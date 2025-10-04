Të shtëna me armë në Shirokë – raportohet për një person të plagosur

Një person është plagosur sot si pasojë e të shtënave me armë zjarri në fshatin Shirokë. Lajmi është raportuar fillimisht nga portali lokal “Suhareka Online”. Redaksia e lajmi.net ka kontaktuar Policinë e Kosovës për të marrë konfirmim apo detaje shtesë rreth ngjarjes, por deri në këto momente nuk është marrë asnjë përgjigje zyrtare. Autoritetet lokale…

Lajme

04/10/2025 23:45

Një person është plagosur sot si pasojë e të shtënave me armë zjarri në fshatin Shirokë.

Lajmi është raportuar fillimisht nga portali lokal “Suhareka Online”.

Redaksia e lajmi.net ka kontaktuar Policinë e Kosovës për të marrë konfirmim apo detaje shtesë rreth ngjarjes, por deri në këto momente nuk është marrë asnjë përgjigje zyrtare.

Autoritetet lokale pritet të ndërmarrin hetime për zbardhjen e shkaqeve dhe identifikimin e autorëve. Në vijim pritet të bëhet e ditur gjendja shëndetësore e të plagosurit dhe çdo informacion tjetër zyrtar./lajmi.net/

