Të shtëna me armë në Gjakovë, plagoset aksidentalisht e mitura – i dyshuari në arrati

Një incident i rëndë me armë zjarri ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Gjakovë, ku një vajzë e mitur ka mbetur e plagosur si pasojë e një plumbi të humbur. Ngjarja është regjistruar rreth orës 21:25, në rrugën “Bardhyl Qaushi”, ku dyshohet se një person i moshës madhore ka shtënë me armë zjarri pas një…

Lajme

03/01/2026 23:16

Një incident i rëndë me armë zjarri ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Gjakovë, ku një vajzë e mitur ka mbetur e plagosur si pasojë e një plumbi të humbur.

Ngjarja është regjistruar rreth orës 21:25, në rrugën “Bardhyl Qaushi”, ku dyshohet se një person i moshës madhore ka shtënë me armë zjarri pas një mosmarrëveshjeje me disa persona, transmeton lajmi.net.

Gjatë të shtënave, vajza – e cila ndodhej rastësisht në vendin e ngjarjes – është goditur në shpinë, duke pësuar lëndime trupore.

E mitura është dërguar menjëherë për trajtim mjekësor, ndërsa sipas mjekëve gjendja e saj shëndetësore raportohet të jetë stabile.

Policia ka bërë të ditur se i dyshuari është në arrati, ndërkohë që njësitë policore kanë nisur kërkimin intensiv dhe po zhvillojnë veprime hetimore për të zbardhur rrethanat e plota të rastit./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 3, 2026

Kush ishte Astrit Suli, i riu nga Berati që iu bashkua UÇK-së?

January 3, 2026

Moti për të dielën

January 3, 2026

VV e para, AAK e dyta, këto janë rezultatet e votave me postë deri më tani

Lajme të fundit

Kush ishte Astrit Suli, i riu nga Berati që iu bashkua UÇK-së?

Moti për të dielën

Pamje të rënda: Momenti kur Alba rrëzohet dhe humb ndjenjat

Barcelona fiton kundër Espanjollit në minutat e fundit...