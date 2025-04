Të shtëna me armë në Emshir të Prishtinës, dyshohet për një person të plagosur Para pak çastesh janë dëgjuar të shtënat e armës në lagjen Emshir në Prishtinës. Sipas informacioneve të para nga Klan Kosova dyshohet se bëhet fjalë për një plagosje. Lajmi.net ka kontaktuar me Policinë e Kosovës për të marrë informacione rreth këtij rasti, të njëjti nuk janë përgjigjur ende. Lajmi.net do t’iu mbajë të informuar për…