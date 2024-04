Të shtëna me armë në drejtim të një makine – Në person i lënduar Gjatë ditës së djeshme, policia ka marrë informata për disa të shtëna me armë zjarri në Pejë. Lidhur me këtë, policia në afërsi të vendit të ngjarjes ka takuar një veturë, ku ishin dy viktimat e përfshira në rast, të cilët kanë deklaruar se në drejtim të tyre është shtënë me armë nga një motoçikletë…