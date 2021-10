Të rejat e lëndimeve të Liverpool në prag të sfidës ndaj Brighton

Menaxheri i ‘Reds’ ka dhënë më të rejat e skuadrës në prag të kësaj sfide.

Liverpool do ta ketë Naby Keitan në dispozicion për vizitën e Brighton & Hove Albion në Anfield të shtunën.

Mesfushori është rikuperuar mjaftueshëm nga goditjet e pësuar në Manchester United fundjavën e kaluar – një që e detyroi atë të largohej nga fusha me barelë – në mënyrë që të rifillojë stërvitjen e plotë.

“Naby Keita duket mirë; të gjithë ishim të befasuar, por ai ishte padyshim me fat, kështu që mendoj se do të jetë gati”, tha Jürgen Klopp në një konferencë për shtyp para ndeshjes të premten.

Megjithatë, Reds do të jenë pa James Milner dhe Fabinho.

Milner pati një problem gjatë pjesës së parë të fitores 5-0 në Old Trafford, ndërsa Fabinho mbetet jashtë fushës me një ankesë në gju.

Thiago Alcantara është rikthyer në stërvitje së bashku me shokët e tij të skuadrës pas një pushimi nga puna për shkak të një dëmtimi në këmbë, por ndeshja e së shtunës do të vijë shumë shpejt për reprezentuesin spanjoll.

“Me Fabinhon nuk duket aq mirë, është pak më e komplikuar”, tha Klopp. “Jo shumë e komplikuar, por mjaft e komplikuar për ta mbajtur atë jashtë tani përsëri, ndoshta. Unë ende pres lajmet e fundit, por ai nuk ishte ende në stërvitje ekipore dhe kjo nuk është kurrë një shenjë e mirë.

“Thiago ishte në stërvitje ekipore për herë të parë dje. Ne bëmë një seancë ku ai mund të ishte pjesë e pothuajse të gjithë seancës, [por] kjo nuk do të thotë se ai është gati të luajë një lojë futbolli, për fat të keq.

“Ne do të shohim se çfarë do të bëjmë me të, por ai është më afër se sa ishte javën e kaluar, shumë më afër. Tani duhet të shohim se çfarë të bëjmë me këtë.”

Brighton në anën tjetër do të jetë pa Dan Burn pasi ai pësoi një lëndim në gju gjatë humbjes së tyre në Kupën Carabao nga Leicester City të mërkurën mbrëma.

Por ata kanë përsëri në dispozicion Yves Bissouma dhe Adam Webster, me dyshen që rikthehet nga lëndimi në mesjavë.

Taylor Richards kishte një ankesë të shpinës dhe nuk u rrezikua për barazimin e kupës së Leicesterit, ndërsa Shane Duffy gjithashtu tani është përsëri plotësisht në formë.

“Ai [Burn] bëri skanimin e tij dhe ai nuk do të jetë i disponueshëm për udhëtimin në Anfield,” u tha Graham Potter gazetarëve të enjten. “Adami është afër fillimit. Ne vetëm duhet të konsiderojmë se ai luajti 60 mbrëmë dhe të shohim se si do të rikuperohet.

“Ai [Bissouma] ishte i mirë pas ndeshjes, pa probleme. Ishte një natë e këndshme për ne që e kthenim atë.”

Danny Welbeck dhe Steven Alzate do të mbeten jashtë fushës për ‘Pulëbardhat’. /Lajmi.net